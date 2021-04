Covid, Daniele De Rossi ricoverato all'ospedale Spallanzani

FOCOLAIO

L'ex centrocampista della Roma è uno dei membri dello staff della Nazionale contagiati dal focolaio azzurro

Daniele De Rossi è stato ricoverato per Covid all'ospedale Spallanzani di Roma. L'ex centrocampista della Roma, dopo il debutto nello staff tecnico del ct Mancini al seguito della Nazionale, è uno dei componenti dello staff risultati positivi, ma le sue condizioni a un settimana di distanza dal focolaio azzurro hanno consigliato un ricovero ospedaliero precauzionale. Otto i giocatori risultati positivi.

Dopo aver effettuato una visita di controllo, De Rossi è stato ricoverato presso l’istituto “Lazzaro Spallanzani” per motivi precauzionali, anche se le sue condizioni generali sono ritenute buone e non destano particolari preoccupazioni. Al momento non è stata fissata una data per le sue dimissioni e la sua situazione verrà valutata giorno per giorno.

Dopo il match di Vilnius contro la Lituania la FIGC aveva reso nota la positività dei componenti dello staff di Mancini, cui ha fatto seguito quelle di ben 8 calciatori: Bernardeschi, Bonucci, Cragno, Florenzi, Grifo, Pessina, Sirigu e Verratti.