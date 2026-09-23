Calafiori terzino, Romano in regia e rebus punta: così Mancini prepara il suo debutto bis in Nazionale

Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il ct, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League. Ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel: una sfida delicata quella in programma venerdì sera (fischio d'inizio alle ore 20.45), in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali, due certezze al pari del capitano Donnarumma. Davanti a Gigio, in difesa, è praticamente scontata la presenza di Gianluca Mancini al centro mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola con il primo favorito. Sulla fascia sinistra avrà spazio Calafiori, sulla destra invece è ballottaggio Kayode-Di Lorenzo, con quest'ultimo che parte davanti.
In attacco Pio Esposito si gioca una maglia da titolare con Kean, mentre Scamacca è destinato alla panchina. Il tridente dovrebbe essere completato da Raspadori e Zaniolo, in vantaggio rispettivamente su Maldini e Vergara, entrambi destinati a entrare a gara in corso.