Calafiori terzino, Romano in regia e rebus punta: così Mancini prepara il suo debutto bis in Nazionale

Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali, due certezze al pari del capitano Donnarumma. Davanti a Gigio, in difesa, è praticamente scontata la presenza di Gianluca Mancini al centro mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola con il primo favorito. Sulla fascia sinistra avrà spazio Calafiori, sulla destra invece è ballottaggio Kayode-Di Lorenzo, con quest'ultimo che parte davanti.