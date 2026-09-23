Romano verso il debutto col Belgio: la Nazionale può costargli... 100mila euro

23 Set 2026 - 14:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Venerdì, in occasione della sfida dell'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia dell'Italia. Dopo aver completato l'iter burocratico con la Fifa per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva, che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico...

Nato a Winterthur da genitori italiani, Romano è cresciuto calcisticamente in Svizzera, collezionando ben 34 presenze e la fascia da capitano nelle selezioni giovanili elvetiche. Proprio per il suo talento, la Federcalcio elvetica (ASF) aveva deciso di puntare forte su di lui inserendolo in Footuro, un programma d'élite dedicato ai migliori prospetti che prevede un percorso di crescita avanzato che include allenamenti specifici e test di verifica, l'affiancamento di un personal coach dedicato e una pianificazione accurata della carriera. 

videovideo

L'investimento stimato dalla federazione svizzera per ogni singolo atleta si aggira intorno ai 25.000 franchi all'anno. Poiché Romano ha scelto di vestire l'azzurro, l'ASF intende far valere gli accordi sottoscritti firmando l'ingresso nel programma, chiedendo al giocatore il rimborso delle spese sostenute.

La sanzione stimata si aggira attorno ai 100.000 franchi (una cifra praticamente equivalente in euro). Un episodio analogo si era già verificato con l'ex Lugano Hajdari, passato a rappresentare il Kosovo nonostante avesse preso parte allo stesso progetto. La Figc, dal canto suo, è totalmente estranea alla vicenda: la multa, infatti, sarà interamente a carico del giocatore.

Leggi anche
Frattesi 

Magic moment Frattesi: "All'Inter non mi divertivo, ora sono di nuovo felice"

Ultimi video

02:04
Sarr conquista la Juve

Sarr conquista la Juve: svolta a centrocampo

01:31
DICH MALAGO' DA COVERCIANO DICH

Malagò: "Mi piace questa Italia giovane"

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

02:18
Serie A, Taveri: "Tutti i promossi e i rimandati tra i volti nuovi"

Serie A, Taveri: "Tutti i promossi e i rimandati tra i volti nuovi"

02:02
Napoli, tutti i retroscena dello sfogo di Allegri

Napoli, tutti i retroscena dello sfogo di Allegri

01:46
Nel ricordo di "Pablito"

Nel ricordo di "Pablito"

02:52
Serie A, ecco chi non va in nazionale: le favorite per la ripresa

Serie A, ecco chi non va in nazionale: le favorite per la ripresa

01:40
Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

01:32
È una guerra "Real"

È una guerra "Real". I Blancos contro tutti

01:29
Tutti pazzi per Okoye

Tutti pazzi per Okoye: scatenato fuori dal campo

01:48
La rivincita di Maldini

La rivincita di Maldini: gol e accuse cancellate

00:59
Baldini e gli italiani

Baldini e gli italiani: "Io tifo Frosinone"

01:43
Napoli, infermeria piena

Napoli, infermeria piena: Allegri è preoccupato

01:53
Milan, baila Moreira

Milan, baila Moreira: l'uomo in più di Amorim

01:36
Neto, Juve nel destino

Neto, Juve nel destino: vicinissimo al ritorno

02:04
Sarr conquista la Juve

Sarr conquista la Juve: svolta a centrocampo

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen

SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Spalletti colpito, rischia di cadere: "Che legnata!"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Bracaglia
17:34
Frosinone-Bracaglia, c'è il prolungamento di contratto: il difensore rinnova fino al 2029
 Javier Aguirre nuovo allenatore del Valencia
17:33
Ufficiale: Aguirre è il nuovo allenatore del Valencia
17:17
Mondiali donne U20: Italia battuta 2-0, in finale va la Spagna
Achraf Hakimi, Marocco
16:13
Hakimi, che guaio: sarà processato per stupro in Francia
LAMINE YAMAL, BARCELLONA, COSTO STIMATO: 358 MLN €
16:04
Yamal: "Se rigiocassimo adesso la semifinale di Champions, l'Inter non rimonterebbe mai"