Romano verso il debutto col Belgio: la Nazionale può costargli... 100mila euro

Venerdì, in occasione della sfida dell'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia dell'Italia. Dopo aver completato l'iter burocratico con la Fifa per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva, che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico...
Nato a Winterthur da genitori italiani, Romano è cresciuto calcisticamente in Svizzera, collezionando ben 34 presenze e la fascia da capitano nelle selezioni giovanili elvetiche. Proprio per il suo talento, la Federcalcio elvetica (ASF) aveva deciso di puntare forte su di lui inserendolo in Footuro, un programma d'élite dedicato ai migliori prospetti che prevede un percorso di crescita avanzato che include allenamenti specifici e test di verifica, l'affiancamento di un personal coach dedicato e una pianificazione accurata della carriera.
L'investimento stimato dalla federazione svizzera per ogni singolo atleta si aggira intorno ai 25.000 franchi all'anno. Poiché Romano ha scelto di vestire l'azzurro, l'ASF intende far valere gli accordi sottoscritti firmando l'ingresso nel programma, chiedendo al giocatore il rimborso delle spese sostenute.
La sanzione stimata si aggira attorno ai 100.000 franchi (una cifra praticamente equivalente in euro). Un episodio analogo si era già verificato con l'ex Lugano Hajdari, passato a rappresentare il Kosovo nonostante avesse preso parte allo stesso progetto. La Figc, dal canto suo, è totalmente estranea alla vicenda: la multa, infatti, sarà interamente a carico del giocatore.