Romano verso il debutto col Belgio: la Nazionale può costargli... 100mila euro

Nato a Winterthur da genitori italiani, Romano è cresciuto calcisticamente in Svizzera, collezionando ben 34 presenze e la fascia da capitano nelle selezioni giovanili elvetiche. Proprio per il suo talento, la Federcalcio elvetica (ASF) aveva deciso di puntare forte su di lui inserendolo in Footuro, un programma d'élite dedicato ai migliori prospetti che prevede un percorso di crescita avanzato che include allenamenti specifici e test di verifica, l'affiancamento di un personal coach dedicato e una pianificazione accurata della carriera.