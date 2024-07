Buffon sempre più al centro dell'Italia: sarà il nuovo direttore sportivo

NAZIONALE

L'ex numero uno della Nazionale è pronto a incidere ancora di più: sarà il nuovo direttore sportivo

Gigi Buffon sempre più al centro della Nazionale. Dopo la conferma della sua permanenza in Azzurro arrivata direttamente dal presidente Gravina, per l'ex portiere della Juventus è pronto un nuovo ruolo, ancora più centrale: sarà infatti il nuovo direttore sportivo dell'Italia. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni è andato in scena un incontro tra Buffon, il Ct Spalletti e Gravina che è servito per delineare il nuovo ruolo.

Un ruolo che sarà molto più operativo rispetto a quello avuto sin qui di capo delegazione. Buffon avrà la possibilità di stare più vicino alla squadra e al campo, senza però invadere le competenze del Ct Spalletti. Inoltre, sarà attivo tra un raduno e l’altro, mantenendo sempre costanti i rapporti con i calciatori e i club. Un ruolo che è già presente in molte nazionali, come per esempio la Spagna: l'obiettivo è quello di organizzare la Nazionale con il meccanismo di un club. Vedi anche nazionale Nations League, il comune di Udine nega il patrocinio per Italia-Israele

Nel corso della sua prima esperienza in Federazione, Buffon ha ricoperto il ruolo di capo delegazione. L'obiettivo era quello di stare accanto ai calciatori nei momenti di difficoltà tramandando le proprie conoscenze per affrontare ogni situazione. A febbraio, l'ex numero uno della nazionale ha conseguito il diploma da direttore sportivo, carica che presto andrà a ricoprire.