Barella tra Nazionale e Inter: "Contro Germania test importante, vogliamo il Mondiale. Triplete? Voglio vincere tutto"

Per Nicolò Barella da una parte c'è la Nazionale, dall'altra l'Inter, due mondi che però in questa settimana d'azzurro vestito si incontrano nello stesso posto, ad Appiano Gentile. Il centrocampista nerazzurro, che con l'Italia sta preparando la sfida per i quarti di Nations League contro la Germania proprio dove si allena ogni giorno con Inzaghi, non può far a meno di avere pensieri per entrambi i progetti e, intervistato dalla Rai, non nasconde le proprie ambizioni.