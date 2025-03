Italia, Spalletti perde Retegui: problemi muscolari alla coscia destra, fa rientro a Bergamo

L'Italia perde Mateo Retegui per i due match contro la Germania, validi per i quarti di finale di Nations League: "Retegui lascia il ritiro di Appiano Gentile - spiega in una nota la Figc -. L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso".