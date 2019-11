Balotelli di nuovo in Nazionale: Mancini ci pensa

VERSO EURO 2020

Il Brescia ultimo in classifica, il caos razzismo e le polemiche trasversali. Ma, tra tante brutte notizie, potrebbe arrivarne anche una buona per Balotelli: la maglia azzurra. L'attaccante sta pian piano rientrando nei pensieri di Roberto Mancini che, a qualificazione ad Euro 2020 ottenuta, ora pensa a chiamare altri giocatori per allargare la rosa dei convocabili nei quali sceglierà l'Italia che parteciperà agli Europei: tra questi anche SuperMario.

Una scelta tecnica più che un segnale dopo le polemiche sul razzismo, anche se non si può escludere che tutto ciò che è successo in questi giorni possa avere un peso nei pensieri del ct azzurro. Ad ogni modo Balotelli, che era un po' sparito dai radar del Mancio, potrà anche comparire nella lista dei convocati per le partite contro Bosnia e Armenia del 15 e 18 novembre prossimi.

L'impatto con il ritorno in Serie A non era stato positivo per Balo ma l'ultimo gol - seppur ininfluente - contro il Verona ha rialzato le sue quotazioni in ottica Nazionale come alternativa a Immobile e Belotti nel ruolo di prima punta dell'Italia.