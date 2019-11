Balotelli al capo ultrà del Verona: "Qua state impazzendo, siete la rovina"

LA REPLICA

"Qua state impazzendo. Svegliatevi ignoranti, siete la rovina". Non si fa attendere la replica di Mario Balotelli alle dichiarazioni del capo ultrà del Verona Luca Castellini sui 'buu' razzisti all'indirizzo proprio dell'attaccante del Brescia durante la sfida del Bentegodi. Sulle stories di Instagram, SuperMario cita le parole pronunciate da Castellini ("Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano") e ribatte: "Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l'Italia vi sta bene, vero?"

"Grazie a tutti i colleghi in campo e non, per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore, avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l'evidenza", aveva scritto Balotelli domenica su Instagram poche ore dopo essere stato oggetto di cori razzisti. Sempre sullo stesso social, il giocatore, commentando un video della curva del Verona, aveva aggiunto: "Chi ha fatto il verso della Scimmia si vergogni".

Vedi anche brescia Verona-Brescia, cori razzisti a Balotelli: l'arbitro ferma il gioco