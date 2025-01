Nazionale U17, 22 convocati per doppia amichevole con la Spagna

Dopo il doppio confronto di ieri tra le Nazionali Under 19 e Under 18 di Italia e Spagna (sconfitta 1-0 per l'U19 di Bollini a Las Rozas e 0-0 a Coverciano per l'U18 di Franceschini), toccherà alla Nazionale Under 17 affrontare la prossima settimana i pari età spagnoli nelle due amichevoli in programma a Coverciano martedì 21 (ore 14.30, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 23 gennaio (ore 11). Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori classe 2008, che si raduneranno domenica 19 gennaio al Centro Tecnico Federale per sostenere il giorno seguente la prima seduta di allenamento: prima chiamata con l'Under 17 per Matteo Pittarella, Jean Mambuku, Adriano Puccio e Francesco Bellone.