Nations League: vincono Irlanda Nord e Armenia, ko Georgia e Lettonia

La Georgia ha perso per 1-0 in casa contro l'Irlanda del Nord, in una gara valida per la prima giornata del girone 2 della Lega B di Nations League. Al 65' l'ex Napoli Kvaratskhelia ha fallito un calcio di rigore. Nel finale, al 99', gol vittoria degli ospiti firmato da Shea Charles. In serata, alle 20.45, l'altra sfida del gruppo, che metterà di fronte Ungheria e Ucraina. In una gara valida per il gruppo 2 della Lega C, invece, successo interno dell'Armenia per 2-0 sulla Lettonia con i gol di Harutyunyan e Gharibyan A.