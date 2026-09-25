Figc, Malagò: "Mi aspettavo sostegno delle componenti federali, mondo calcio più compatto che mai"

"Mi aspettavo il sostegno delle componenti federali? Sinceramente sì, è una bella cosa per il mondo del calcio che mi sembra più compatto di sempre". Così Giovanni Malagò, presidente della Figc, all'ingresso dello stadio Olimpico dove assisterà al match tra Italia e Belgio dice la sua sul consenso incassato in Consiglio federale dalle componenti sul caso tesseramento. Nel giorno della prima dell'Italia di Mancini, la Federcalcio alza la sua barriera contro l'ipotesi di un intervento del Coni per il caso del mancato tesseramento di Malagò prima di essere eletto presdiente. Dopo la Lega di Serie A, esprimono "pieno sostegno" a Malagò le due componenti tecniche che hanno fatto squadra con i club per l'elezione col 70%, calciatori e tecnici. Ma contro l'ipotesi di un intervento esterno si dichiarano anche la lega Pro, col suo presidente Marani, e Giancarlo Abete, rivale politico al voto.