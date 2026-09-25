Figc, Buonfiglio: "Sostegno componenti a Malagò? Il mondo sportivo si basa su regole"

"Il sostegno delle componenti a Malagò? E chi è che non lo sostiene? Ma noi viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole che non mi invento io. Mi faccio aiutare da autorevoli giuristi che ne capiscono più di me e quando sarà il momento provvederemo a decidere". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a chi fa notare che il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha incassato oggi in Consiglio il sostegno di tutte le componenti federali sul possibile commissariamento della federazione "Malagò si è sentito tradito? Volutamente ho detto che l'educazione non vuol dire avere timore. Così come che essere amici non consente di essere complici. Chiariremo? Stasera ci vediamo una bella partita, l'Italia deve vincere a tutti i costi e voglio godermela", ha concluso Buonfiglio, entrando allo stadio Olimpico per seguire Italia-Belgio di Nations League.