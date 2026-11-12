Nations League, Malagò: "Mancini ha ricreato entusiasmo da depressione"

"Io sono abbastanza un sognatore, quindi cerco sempre di vedere le cose in un modo che a qualcuno sembrano impossibili. Soprattutto dopo quel primo tempo con il Belgio siamo rimasti un po' così, abbastanza perplessi. Devo dire che c'erano tre partite, ma anche la seconda parte del Belgio in casa è stata molto molto buona. Poi bisogna stare con i piedi per terra: la Francia è la Francia". Così il commissario della Figc Giovanni Malagò, a poche ore da Italia-Francia di Nations League in un San Siro tutto esaurito. "Ha detto tutto Mancini - aggiunge Malagò, a margine dell'evento 'Chi c'è c'è', l’inaugurazione di un nuovo campetto da calcetto in piazzale Selinunte a Milano - però siamo contenti, se non altro di aver ricreato questa energia positiva. L'ambiente era abbastanza depresso all'inizio, questo è poco ma sicuro. È indubbiamente merito di Roberto Mancini, di tutto lo staff e il team del Club Italia. Stanno facendo un ottimo lavoro".