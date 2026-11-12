Venezia, Rogg: "Prima partita nel nuovo stadio in serie A? Ce lo auguriamo"

"Prima partita nel nuovo stadio in serie A? Ce lo auguriamo fortemente, noi abbiamo segnato in calendario i primi mesi del 2028, quindi la seconda parte della prossima stagione. Crediamo sia il periodo giusto per inaugurarlo". Lo ha dichiarato stamani il direttore operativo del Venezia Fc, Andrea Rogg, nel corso di una visita al cantiere del nuovo impianto lagunare a Tessera (Venezia). Rogg ha quindi osservato che sarà "fisiologica per tutti i tifosi" la nostalgia per il vecchio impianto, "ma il Penzo rimane uno stadio iconico, emozionante, che tra l'altro avremo in concessione fino al 2030, e quindi continueremo a gestirlo come impianto sportivo". Un impianto "che il Comune è intenzionato a mantenere anche con l'aggiunta di una pista d'atletica, e noi saremo sicuramente vicini per aiutarlo", ha concluso Rogg.