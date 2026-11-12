Ulivieri: "Galliani? Scelto perché garantisce conoscenza calcistica"

La candidatura di Malagò è regolare? “Secondo me sì ma non siamo noi a doverlo dire. Malagò ha voluto fare una commissione per verificare. Insomma, a me tutte queste robe non è che mi garbino tanto, dietro a queste ci sono tante cose che mi fanno pensare male”. Cosa intende esattamente? “Non lo posso dire sennò mi denunciano – ha detto a Rai Radio1 Ulivieri -, e non voglio prendere una denuncia”.