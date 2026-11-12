Ulivieri: "Galliani? Scelto perché garantisce conoscenza calcistica"

Il presidente dell'AssoAllenatori: "Candidatura Malagò per me regolare. La commissione? Queste robe non mi garbano molto..."

12 Nov 2026 - 16:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

“Abbiamo deciso, insieme all’associazione calciatori, di candidare Galliani alla Federcalcio. Galliani simbolo del berlusconismo nel calcio? No, è uno che ha una storia tutta di calcio, lo abbiamo scelto perché garantiva conoscenza calcistica”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il presidente dell’A.I.A.C. Renzo Ulivieri, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

La candidatura di Malagò è regolare? “Secondo me sì ma non siamo noi a doverlo dire. Malagò ha voluto fare una commissione per verificare. Insomma, a me tutte queste robe non è che mi garbino tanto, dietro a queste ci sono tante cose che mi fanno pensare male”. Cosa intende esattamente? “Non lo posso dire sennò mi denunciano – ha detto a Rai Radio1 Ulivieri -, e non voglio prendere una denuncia”. 

videovideo

Ultimi video

02:55
Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro

Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro

01:38
Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

00:44
Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

02:02
Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

03:46
DICH MALAGO SAN SIRO 12/11 DICH

Caso Figc, Malagò: "Cosa mi aspetto? Che alla fine vinca il buon senso"

01:15
DICH D'AVERSA 12/11 DICH

D'Aversa: "Felice e orgoglioso di rappresentare una famiglia e un club così"

01:22
Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito"

Malagutti: "Difesa a quattro, davanti i fratelli Esposito"

01:31
Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

Callegari: "I tifosi bianconeri sognano Del Piero presidente e Zidane allenatore"

02:11
Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere"

Callegari "I 3 motivi per cui l'Italia ci deve credere"

01:44
Col ritorno di Capitan America il Milan sogna

Col ritorno di Capitan America il Milan sogna

01:35
L'Inter si "riprende" capitan Lautaro

L'Inter si "riprende" capitan Lautaro

02:01
Napoli, Manna: "Squadra da rafforzare"

Napoli, Manna: "Squadra da rafforzare"

02:23
Del Piero e Zidane: il sogno bianconero

Del Piero e Zidane: il sogno bianconero

01:58
Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà

Francia, caos Mbappé: a San Siro non ci sarà

01:37
Gli Usa sogno Guardiola come ct

Usa, sogno Guardiola come ct

02:55
Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro

Italia-Francia, notte da grandeur a San Siro

I più visti di Calcio

DICH AUSILIO 1 10/11 MCH

Ausilio: "Addio all'Inter solo dopo aver vinto, Marotta non l'ho più sentito"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

SPALLETTI ESPLODE MCH

Spalletti esplode in conferenza: "Te l'ho già detto 45 volte"

Icardi-Wanda Nara, pesante lite in strada: interviene la polizia, è coinvolta una delle figlie

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:49
Nations League, Malagò: "Mancini ha ricreato entusiasmo da depressione"
17:10
Nations League, le formazioni ufficiali di Turchia-Belgio
17:00
Venezia, Rogg: "Prima partita nel nuovo stadio in serie A? Ce lo auguriamo"
16:54
Ulivieri: "Galliani? Scelto perché garantisce conoscenza calcistica"
16:41
D'Aversa si presenta: "Sassuolo ottima squadra, ora serve autostima"