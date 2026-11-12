Nations League, le formazioni ufficiali di Turchia-Belgio

12 Nov 2026 - 17:10
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Le formazioni ufficiali di Turchia-Belgio:
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Kocku; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal. All: Yalcin. A disp.: Destanoğlu, Özer, Çelik, Topçu, Özcan, Fakılı, Çalhanoğlu, Can Uzun, Elmalı, Kaplan, Gül, Eskihellaç.
BELGIO (4-2-3-1): Lammers; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All: van Bommel. A disp.: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Keita, Cuypers, Trossard, Lukébakio, Kongolo, Seys, Vanaken, Godts.

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