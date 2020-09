Nations League: la Spagna del prodigio Ansu Fati travolge l'Ucraina, pari tra Germania e Svizzera

NATIONS LEAGUE

La Germania non va oltre l’1-1 in Svizzera in Nations League. Tedeschi avanti al 14’ con un bel destro di Gundogan, ma gli elvetici creano diverse occasioni e riescono a trovare il meritato pareggio al 57’ con un gran sinistro di Widmer. Tutto facile per la Spagna, che supera nettamente in casa l’Ucraina 4-0: doppietta di Sergio Ramos, che diventa il difensore più prolifico con la maglia di una Nazionale, e reti di Ansu Fati (da oggi il più giovane marcatore nella storia della nazionale spagnola) e Ferran Torres.

LEAGUE A

Allo stadio Sankt Jakob-Park di Basilea arriva il secondo 1-1 consecutivo (sempre con rimonta subita) per la Germania di Low, che ora è solo terza nel gruppo 4 della League A di Nations League. Nel finale, però, la squadra ad avere più rimpianti per il mancato successo è la Svizzera.

Al 7’ bell’azione personale di Leroy Sané, che però dentro l’area avversaria conclude debole e centralmente, direttamente tra le braccia di Sommer. Poco più tardi si fa vedere la nazionale allenata da Petkovic: assist filtrante di Benito, velo di Embolo per Seferovic, che però si fa anticipare in uscita bassa da Leno. Al 14’ il colpo da biliardo di Gundogan dal limite porta in vantaggio i tedeschi: bello il piatto destro rasoterra sul primo palo dal limite da parte del centrocampista del Manchester City, su suggerimento di Ginter. La Germania continua ad attaccare e per pochissimo Sow non le dà una mano, sfiorando l’incredibile autogol al 17’, a seguito di un retropassaggio per Sommer che si trasforma in un pallonetto insidiosissimo, che si spegne sull’esterno della rete. Gli elvetici provano comunque a reagire: prima con un destro a giro di Benito decisamente a lato e poi con un colpo di testa di Widmer centrale. Al 26’ Leno protegge il vantaggio ospite, salvando col piede destro il tiro a botta sicura di Steffen, su un cioccolatino di Embolo. Seferovic cicca il pallone a pochi metri dalla porta; sul fronte opposto Draxler si fa parare un tiro ravvicinato da Sommer.

Werner calcia male al 35’ col mancino e grazia la Svizzera, che fa tremare nuovamente la Germania nel finale di tempo con il palo esterno colpito da Seferovic su assist di Steffen. La ripresa si apre con un piazzato di Draxler che viene deviato in angolo da Elvedi. Così, al 57’ arriva il meritato pareggio della Svizzera: Embolo entra in area dalla sinistra e serve il liberissimo Widmer che, con un sinistro angolato di prima intenzione, fa 1-1. I padroni di casa crescono e potrebbero anche completare la rimonta. A 5’ dalla fine, infatti, la punizione calciata da Xhaka viene deviata in angolo da Leno; un colpo di tacco di Vargas termina fuori di poco, mentre in pieno recupero il colpo di testa piazzato di Xhaka sfiora il palo.

Successo netto invece per la Spagna di Luis Enrique, che vola in testa al gruppo che comprende la Germana: 4-0 in casa contro l’Ucraina di Shevchenko. All’Estadio Alfredo di Stéfano di Madrid il match comincia subito in maniera favorevole per le Furie Rosse: dopo appena un minuto e mezzo dal fischio d’inizio, infatti, Kryvtsov commette un fallo evidente su Ansu Fati. L’arbitro assegna il rigore ai padroni di casa e dal dischetto trasforma Sergio Ramos, nonostante Pyatov avesse indovinato la traiettoria del pallone, toccandolo anche. Lo stesso capitano della nazionale iberica trova il raddoppio alla mezz’ora con un colpo di testa a campanile, sul cross di Olmo, che inganna il portiere avversario. Con questa doppietta, Ramos vola a 23 reti con la Spagna e diventa così il difensore più prolifico con la maglia di una Nazionale, battendo il record che era detenuto da Daniel Passarella. Poco dopo Ansu Fati pesca il tris con un gran destro a giro che bacia il palo interno e si infila in rete; con questa rete l’attaccante del Barcellona è il più giovane marcatore nella storia della nazionale spagnola. Nel finale di match Ferran Torres completa il poker con un destro potente di prima intenzione.



LEAGUE B – RISULTATI

Galles-Bulgaria 1-0

94’ Williams

Irlanda-Finlandia 0-1

64’ Jensen

Ungheria-Russia 2-3

15’ Miranchuk (R), 34’ Ozdoev (R), 46’ Fernandes (R), 62’ Sallai (U), 70’ Nikolics (U)

Serbia-Turchia 0-0

LEAGUE C – RISULTATI

Slovenia-Moldavia 1-0

28’ Bohar

Kosovo-Grecia 1-2

2’ Limnios (G), 51’ Siovas (G), 82’ Berisha (K)

LEAGUE D – RISULTATI

Malta-Lettonia 1-1

15’ Nwoko (M), 25’ aut. Guillaumier (M)

Andorra-Faroe 0-1

31’ Olsen