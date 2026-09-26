Italia: azzurri al lavoro a Roma dopo il ko col Belgio, ora testa alla Turchia

Giornata di allenamento per l'Italia di Roberto Mancini dopo la pesante sconfitta contro il Belgio all'esordio in Nations League. Gli azzurri, infatti, si sono ritrovati al Cpo Giulio Onesti per una seduta di allenamento sostenuta da chi non ha giocato all'Olimpico mentre i calciatori che hanno preso parte al match contro i Diavoli Rossi hanno effettuato una seduta di scarico e piscina. Fisioterapia e lavoro differenziato per Zaniolo. Il gruppo azzurro è già pronto per ripartire: nessuno scoramento, ma grande concentrazione sul prossimo obiettivo e tanta voglia di iniziare a preparare il match contro la Turchia con l'obiettivo di rimettersi in carreggiata. Un appuntamento, quello contro la squadra di Montella, che potrebbe già essere decisivo per non retrocedere nella Lega B di Nations League. E nel quale la Nazionale avrà anche il sostegno del presidente federale, Giovanni Malagò, che raggiungerà la squadra direttamente in Turchia per supportare gli azzurri da bordo campo.