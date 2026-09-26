Italia: azzurri al lavoro a Roma dopo il ko col Belgio, ora testa alla Turchia

26 Set 2026 - 13:55
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Giornata di allenamento per l'Italia di Roberto Mancini dopo la pesante sconfitta contro il Belgio all'esordio in Nations League. Gli azzurri, infatti, si sono ritrovati al Cpo Giulio Onesti per una seduta di allenamento sostenuta da chi non ha giocato all'Olimpico mentre i calciatori che hanno preso parte al match contro i Diavoli Rossi hanno effettuato una seduta di scarico e piscina. Fisioterapia e lavoro differenziato per Zaniolo. Il gruppo azzurro è già pronto per ripartire: nessuno scoramento, ma grande concentrazione sul prossimo obiettivo e tanta voglia di iniziare a preparare il match contro la Turchia con l'obiettivo di rimettersi in carreggiata. Un appuntamento, quello contro la squadra di Montella, che potrebbe già essere decisivo per non retrocedere nella Lega B di Nations League. E nel quale la Nazionale avrà anche il sostegno del presidente federale, Giovanni Malagò, che raggiungerà la squadra direttamente in Turchia per supportare gli azzurri da bordo campo.

Ultimi video

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

02:32
Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

01:54
Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

01:38
Douvikas punta in alto

Douvikas punta in alto

01:39
Hojlund scatenato

Hojlund scatenato

01:46
Alajbegovic in esclusiva

Alajbegovic in esclusiva

01:41
Oggi Inghilterra-Spagna

Oggi Inghilterra-Spagna

01:28
Zidane esordio ok

Zidane esordio ok

01:19
Schermaglie Coni-Figc

Schermaglie Coni-Figc

02:25
Le voci della delusione

Le voci della delusione

02:09
Mancio, falsa ripartenza

Mancio, falsa ripartenza

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

02:11
DICH DI LORENZO POST BELGIO DICH

Di Lorenzo: "Limitare gli errore e crescere. Dobbiamo far meglio"

02:20
DICH CAMBIAGHI POST BELGIO DICH

Cambiaghi: "Ripartiamo dal secondo tempo"

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lula
16:07
Il Brasile mette al bando le scommesse online: polemica dei club
14:32
Monza-Cremonese 2-3 in amichevole, decide Elia
14:24
Il Pescara attende domani la capolista Spezia
13:55
Italia: azzurri al lavoro a Roma dopo il ko col Belgio, ora testa alla Turchia
12:49
Roberto Carlos: "Ho perso tutti i soldi fatti col calcio"