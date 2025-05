Napoli, Conte: "I campionati li vince chi merita di più, dobbiamo finire il lavoro"

In casa Napoli è tutto pronto per far partire la festa scudetto. Per completare l'opera senza preoccuparsi del risultato dell'Inter, agli azzurri serve però una vittoria al Maradona contro il Cagliari nell'ultima partita di campionato. "Il campionato lo vince chi ha dimostrato e meritato di più in 38 partite, le coppe invece sono più brevi e dipendono da diversi fattori - ha spiegato Antonio Conte in conferenza stampa -. Sentiamo la responsabilità di regalare ai tifosi napoletani qualcosa di bello e storico. La squadra sa che dobbiamo finire il lavoro". "La squalifica? Avrò due cuori - ha aggiunto -. Uno in panchina e uno in tribuna". Poi sulle polemiche arbitrali e l'utilizzo del VAR: "Devo stare attento, perché la risonanza che ho io è diversa da quella che hanno tanti altri".