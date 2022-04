"Vergognatevi, siete indegni": scatta la contestazione prima della partita

NAPOLI

Alcuni tifosi azzurri non hanno digerito il prematuro addio allo scudetto

All'uscita del Napoli dall'Hotel Caracciolo per dirigersi verso lo stadio Maradona, alcuni gruppi ultras hanno contestato gli azzurri. "Vergognatevi", "Voi non siete napoletani", "Solo gli ultras vincono sempre" e "Napoli siamo noi", alcuni dei alcuni cori intonati mentre il pullman partiva per dirigersi verso lo stadio. "La frittata è fatta, indegni", questo lo striscione esposto da alcuni gruppi organizzati.

La sconfitta con l'Empoli non è stata digerita, così come il modo in cui il Napoli ha detto addio allo scudetto. Non si sa se l'inizio della partita con il Sassuolo abbia contribuito a calmare gli animi dei tifosi o li abbia fatti innervosire ancora di più, pensando al fatto che certe reazioni sarebbero potute arrivare prima.