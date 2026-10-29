Rissa in un locale di Londra, Toney in tribunale si dichiara innocente

L'attaccante della nazionale inglese Ivan Toney è comparso in tribunale dichiarandosi non colpevole in merito all'accusa di aver colpito un uomo con una testata e un pugno in un locale notturno di Londra, l'anno scorso. Toney, trentenne, che ha rappresentato l'Inghilterra ai Mondiali la scorsa estate e attualmente milita nell'Al Ahli, in Arabia Saudita, dovrà affrontare un processo nel giugno 2028 per la presunta aggressione. Nel corso dell'udienza, durata cinque minuti presso la Southwark Crown Court di Londra, Toney ha formalmente respinto l'accusa di aggressione che ha causato lesioni personali. L'episodio risale a un alterco avvenuto in un locale notturno il 6 dicembre dello scorso anno. È stata fissata una data provvisoria per il processo, che si terrà presso lo stesso tribunale il 12 giugno 2028.