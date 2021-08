Spalletti: "Voglio un'altra prova di personalità come con il Venezia"

VERSO GENOA-NAPOLI

L'allenatore degli azzurri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della partita di Marassi

A Genova "mi aspetto che la squadra dia seguito al lavoro che proponiamo in settimana. C'è sempre da migliorare, abbiamo analizzato la gara col Venezia e abbiamo evidenziato molti aspetti positivi, però attendo sempre riscontri superiori da parte dei miei giocatori". Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida con i rossoblù.

I partenopei non avranno a disposizione lo squalificato Osimhen. "Chi lo sostituirà? Aspettiamo domani e tenetevi ancora il dubbio. Ho Insigne che ha già fatto la prima punta, stessa cosa per Lozano. Petagna è un attaccante di ruolo, ho anche Ounas che può darci una grande mano. Quindi andiamo a giocarcela con ampie alternative", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

"Partite come quelle col Venezia sono state delle trappole in passato? Voglio precisare che ogni volta che ho visto in passato il Napoli, ho sempre apprezzato cose molto belle. Quello che diventa fondamentale è avere la personalità di mantenere la lucidità quando gli avversari ti mandano un po' in confusione o ti mettono in difficoltà", ha sottolineato. "Anche dopo il rigore sbagliato, i ragazzi hanno dimostrato di non smarrirsi e di avere una mente forte per poter vincere la gara". A Marassi "incontreremo un Genoa che in casa può avvalersi di uno stadio caldo e di un ambiente che sa trasferire grande carica alla propria squadra. Quindi sarà un'altra prova di personalità per noi", ha proseguito Spalletti. "Affrontiamo una squadra con storia e tradizione di calcio, in una città appassionata. C'è poco da scoprire sul match di domani e sulla sua intensità. Ogni avversario conserva varie insidie, noi dobbiamo cercare di mantenere sempre intatte le nostre qualità psico-fisiche al di là dell'ambiente che andiamo ad incontrare", ha dichiarato.