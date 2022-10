Napoli, Spalletti: "Gara difficile, ma la squadra è stata lucida"

QUI NAPOLI

"La prestazione ci ha premiati e Simeone ha fatto un grande gol"

© Getty Images Luciano Spalletti è soddisfatto dopo la vittoria contro la Cremonese e il primo posto solitario in classifica. "Non è stata una gara facile perché dopo essere passati in vantaggio abbiamo subito il pareggio da un rimpallo sfortunato e il match si è spostato su caratteristiche che non sono nelle nostre corde - ha spiegato il tecnico del Napoli a DAZN -. La squadra però è rimasta lucida e ha continuato a cercare di rendersi pericolosa". "La prestazione ci ha premiati e Simeone ha fatto un grande gol", ha aggiunto.

"La Cremonese non merita la classifica che ha e bisogna farle i complimenti per come è stata in campo - ha aggiunto Spalletti -. Abbiamo avuto grandi difficoltà sulle seconde palle dopo il gol preso, ma siamo riusciti a reagire e ad adattarci alla situazione". "Ci lasciavano liberi solo i due centrali, per cui bisognava entrare fino alla trequarti - ha continuato analizzando la gara dello Zini -. Poi a quel punto bisognava far valere la superiorità numerica muovendo la palla, invece abbiamo tentato in maniera troppo frettolosa la conclusione".

Poi qualche battuta sulla disponibilità dei giocatori a dare il massimo anche se chiamati in causa a partita in corso e sulla forza del gruppo. "I calciatori sono disposti a far bene nei minuti che gli vengono concessi senza pensare che avrebbero fatto bene nei minuti che non hanno giocato - ha spiegato il tecnico azzurro -. Sono giovani e vogliono sfruttare le tutte le occasioni che gli vengono date". "Ho la sensazione di avere una squadra che non dimentica mai i motivi per cui veste la maglia del Napoli - ha continuato -. L'intenzione è sempre la stessa e si continua fino all'infinito a cercare di fare qualcosa che ci dia un vantaggio".