Napoli: l'atteggiamento è rivedibile, ma vittorie così alimentano il sogno

Il Napoli torna da Monza con qualche interrogativo, ma anche e soprattutto con 3 punti che possono pesare come macigni nella rincorsa al sogno scudetto. I ragazzi di Conte non hanno approcciato al meglio il match dell'U-Power Stadium, sono sembrati poco convinti dei loro mezzi e non sono riusciti a mettere in campo l'intensità e la foga agonistica che si era vista in altre occasioni (e che ci si poteva attendere considerando l'importanza della sfida). Nel primo tempo hanno creato poco e rischiato parecchio, contro una squadra che sembrava tutto tranne che rassegnata alla retrocessione. Questi sono certamente aspetti da prendere in considerazione e analizzare, perché possono essere il campanello d'allarme di una pressione che comincia a montare, quando mancano 5 giornate alla fine del campionato.