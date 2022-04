Serie A: Napoli-Fiorentina 2-3, Italiano ferma la corsa scudetto di Spalletti

NAPOLI-FIORENTINA 2-3

Grande gara della Viola a segno con Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral. Inutile il momentaneo 1-1 di Mertens

Colpo grosso della Fiorentina che, nella 32a giornata di Serie A, batte 3-2 il Napoli e scavalca l'Atalanta al settimo posto. Brutto passo falso per gli azzurri, agganciati dall'Inter e sempre a -1 dal Milan impegnato stasera col Torino. Al Maradona, i toscani passano al 29' con un sinistro sotto la traversa di Nico Gonzalez, il migliore in campo. Al 58' il neo-entrato Mertens trova il pareggio, ma la Viola torna avanti al 66' con Ikoné, anche lui appena subentrato. Al 72' il tris di Cabral con un destro a giro che chiude la contesa. Inutile il 2-3 di Osimhen all'85'. Fiorentina, che colpo al Maradona



















































LA PARTITA

29 aprile 2018/10 aprile 2022. Quasi quattro anni dopo il sogno scudetto del Napoli rischia di infrangersi ancora una volta contro la Fiorentina. Lo stadio Maradona, nonostante il grande apporto dei tifosi, si conferma punto debole per gli uomini di Spalletti, visto che in casa hanno perso 5 delle 6 sconfitte totali. Così il Milan rimane sempre avanti e potenzialmente anche l'Inter, che deve recuperare il match col Bologna, può andare a +3. Onore al merito a una grande Fiorentina, disposta in campo in modo impeccabile da Italiano, bravissimo anche nelle sostituzioni, e trascitata da un incontenibile Nico Gonzalez: giocando così la qualificazione in Europa League non rimarrà solo un sogno.

Spalletti può contare sia su Osimhen che su Rrahmani, Zanoli viene confermato come terzino destro e Politano vince il ballottaggio con Lozano. Italiano lancia in cabina di regia Amrabat al posto dello squalificato Torreira, Cabral è ancora a preferito a Piatek e ai suoi lati agiscono Nico Gonzalez e Saponara. Il Maradona è una bolgia per spingere gli azzurri nella corsa scudetto, ma la Viola si gioca l'Europa e vuole vendere cara la pelle. Politano manca l'impatto vincente da pochi passi all'8', poi Insigne conclude alto con un pallonetto servito da un lancio lungo di Koulibaly (9'). Osimhen al 14' trova il gol, ma è in fuorigioco sul passaggio di Zielinski. La Fiorentina aspetta il pressing degli avversari, pronta poi a scavalcarlo e a innescare soprattutto Nico Gonzalez, vera spina nel fianco della retroguardia partenopea. Al 17' l'argentino vede l'inserimento di Biraghi, sinistro messo in angolo da Ospina. Al 29' la gara si sblocca: Rrahmani respinge corto il contro-cross di Duncan, la palla a arriva a Nico Gonzalez che fa secco il portiere colombiano con un sinistro sotto la traversa. Il gol è una mazzata per i padroni di casa, che faticano enormemente a fare gioco. Osimhen è controllato alla grande da Igor, così l'occasione migliore capita sul sinistro di Mario Rui al 34': l'esterno portoghese approfitta di un'indecisione di Venuti e va alla conclusione, con la palla che sorvola di pochissimo la traversa con Terracciano che si aspettava il cross.

Spalletti lascia negli spogliatoi l'inconsistente Politano e inserisce Lozano. Il Napoli approccia la ripresa con un piglio diverso e trova il pareggio al 58' con Mertens, entrato da un paio di minuti, bravo a concludere nell'angolino l'assist di Osimhen lanciato a campo aperto. Il gol ridà fiato ai tifosi che provano a spingere la squadra oltre l'ostacolo, ma dopo soli 8' arriva la doccia gelata quando Nico Gonzalez pesca Ikoné, controllo e sinistro nell'angolino che beffa Ospina: primo gol in campionato per il francese e 2-1 Fiorentina. I padroni di casa sono alle corde e al 72' subiscono il tris: Cabral salta Lobotka, destro a giro che si infila nell'angolino sul secondo palo. Osimhen è stremato ma è l'ultimo ad arrendersi e all'85' riaccende le speranze controllando al volo un lungo lancio di Mario Rui, Igor è beffato così come Terracciano. Mariani assegna 5' di recupero, ma sono i toscani con l'ex Callejon a sfiorare il poker. Al triplice fischio del direttore di gara esplode la festa viola in un Maradona ammutolito e incredulo.

LE PAGELLE

Mertens 6,5 - Entra per lo spento Fabian Ruiz e nel giro di due minuti lascia subito il segno, realizzando il gol dell'illusorio 1-1. Sempre più capocannoniere della storia del Napoli.

Osimhen 6,5 - Dura la vita per lui stretto nella morsa di Igor e Milenkovic, ma alla fine non manca la solita zampata vincente, anche se questa volta inutile. Giustamente annullato un suo gol nel primo tempo.

Fabian Ruiz 5 - Svagato, spaesato e quasi dannoso. Brutto pomeriggio per lo spagnolo, che non combina un granché fino alla sostituzione per Mertens.



Nico Gonzalez 7,5 - Secondo gol di fila per l'esterno d'attacco argentino, che ogni volta che prende palla fa venire i brividi al Maradona. Non solo il gol, ma anche il prezioso assist per Ikoné.

Cabral 7 - Si vede che gli automatismi con i compagni sono ancora da oliare, ma l'ex Basilea lotta su ogni pallone e segna anche un gol di pregevole fattura, con un bellissimo destro a giro.

Venuti 5,5 - Difficile e forse ingeneroso trovare un giocatore che abbia fatto male nella Fiorentina. Scegliamo Venuti perché una sua leggerezza nel primo tempo su Mario Rui ha rischiato di costare il pareggio.

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 2-3

Napoli (4-3-3): Ospina 6, Zanoli 5, Rrahmani 5,5, Koulibaly 6,5, Mario Rui 5,5 (41' st Ghoulam sv); Fabian Ruiz 5 (11' st Mertens 6,5), Lobotka 5 (35' st Demme sv), Zielinski 5,5; Politano 5 (1' st Lozano 5,5), Osimhen 6,5, Insigne 6 (35' st Elmas sv). A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Tuanzebe. All.: Spalletti 6

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5,5, Milenkovic 6,5, Igor 6,5 (40' st Martinez Quarta sv), Biraghi 6; Castrovilli 6, Amrabat 6, Duncan 6 (20' st Maleh 6,5), Gonzalez 7,5 (40' st Callejon sv), Saponara 6 (20' st Ikoné 6,5), Cabral 7 (41' st Kokorin sv). A disp.: Rosati, Dragowski, Terzic, Piatek, Sottil. All.: Italiano 7

Arbitro: Mariani

Marcatori: 29' Nico Gonzalez (F), 13' st Mertens (N), 21' st Ikoné (F), 27' st Cabral (F), 39' st Osimhen (N)

Ammoniti: Milenkovic (F), Cabral (F), Ikoné (F)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Cinque delle sei sconfitte del Napoli in questo campionato (incluse tutte le ultime cinque) sono arrivate al Maradona.

Nelle ultime otto giornate di campionato la Fiorentina ha conquistato 17 punti (5V, 2N, 1P): primato in Serie A con Sassuolo e Juventus, mentre Roma e Milan sono a 15 con una gara da giocare.

La Fiorentina ha vinto due volte al Maradona in questa stagione (oggi e in Coppa Italia): l’ultima squadra italiana a vincere due volte a Napoli nella stessa annata fu la Lazio 2014/15.

La Fiorentina ha segnato almeno 3 gol in un match in trasferta di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal marzo 2010.

Victor Osimhen ha segnato 12 reti nella Serie A 2021/22, solo nel 2019/20 con il Lille (13) ha realizzato più gol in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Da quando gioca nel Napoli (2013/14), Dries Mertens ha segnato 12 gol da subentrato in campionato: nel periodo hanno fatto meglio dalla panchina in Serie A solo Muriel (23) e Gabbiadini (14).

Primo gol in Serie A per Jonathan Ikoné, che non segnava in campionato da agosto 2021 (Metz vs Lille).

Arthur Cabral ha partecipato a tre gol in questa Serie A (due reti e un assist): tutti in trasferta.

Nicolás González ha partecipato attivamente a 10 gol in questo campionato (4 reti, 6 assist), migliorando quanto fatto registrare l’anno scorso con lo Stoccarda in Bundesliga (8, thanks to 6 goals and 2 assists).

Nicolás González è l’unico giocatore della Fiorentina che ha segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist vincenti in questo campionato.

Nicolás González ha segnato un gol in trasferta in uno dei cinque maggiori tornei europei per la prima volta dal 10 gennaio 2021 contro l’Augsburg (in Bundesliga, quando vestiva la maglia dello Stoccarda).

Era da gennaio 2021 che Nicolás González non andava a segno in due match di campionato consecutivi (sempre con la maglia dello Stoccarda).

Considerando gli ultimi due campionati di Serie A (2020/21 e 2021/22), Nicolás González è solo il secondo argentino a segnare al Maradona contro il Napoli (il primo Giovanni Simeone con il Verona).

Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime otto giornate di campionato, dopo che aveva ottenuto quattro clean sheets nelle precedenti otto.

Oggi 100ª presenza di David Ospina con la maglia del Napoli in tutte le competizioni e 200ª presenza in Serie A per Mário Rui.