Serie A: Napoli-Empoli 0-1, un  gollonzo di Cutrone stende gli azzurri

NAPOLI-EMPOLI 0-1

L'attaccante decide la sfida del Maradona con un colpo di nuca involontario. Traversa di Elmas e palo di Petagna

di

ANDREA GHISLANDI

Brutto passo falso del Napoli che, nella 17a giornata di Serie A, cade in casa 1-0 contro l'Empoli, mancando la chance di agganciare il Milan in classifica e scivolando al quarto posto. La sfida del Maradona è decisa da un gol completamente casuale di Cutrone di nuca dopo un rinvio di testa di Anguissa al 70'. Azzurri sfortunati, per la traversa di Elmas (23') e il palo di Petagna (72') e per gli infortuni dello stesso macedone e di Zielinski. La nuca di Cutrone beffa il Napoli













































































LA PARTITA

Una brutta e inattesa battuta d'arresto per il Napoli, steso da un buon Empoli ma senza dubbio in credito con la buona sorte e ora scivolato al quarto posto, sorpassato anche dall'Atalanta. Se è vero che gli azzurri hanno la colpa di non aver capitalizzato i ben 26 tiri verso la porta dei toscani, sei quali solo 6 nello specchio, come nella legge di Murphy tutto quello che poteva andare storto, è andato storto. A partire dal gol-vittoria di Cutrone, a dir poco fortunoso, passando per i legni di Elmas e Petagna, per finire con gli infortuni di Zielinski ed Elmas. Davvero una serataccia e una grande occasione buttata al vento e ora il big-match con il Milan diventa ancora più decisivo per non perdere contatto con la vetta dopo le due sconfitte casalinghe consecutive.

Spalletti recupera Insigne, Anguissa e Lozano, ma solo il messicano è nell'11 titolare, nel terzetto con Elmas e Ounas alle spalle di Mertens. Andreazzoli si affida al solito 4-3-1-2 con Bajrami alle spalle di Pinamonti e Cutrone. E' davvero un primo tempo piacevole quello che va in scena allo stadio Maradona, tra due squadre che amano attaccare e che giocano a ritmi alti. I toscani, forti di una classifica davvero ottima, giocano con le mente sgombra e senza timori, ribattendo colpo su colpo. I padroni di casa, che perdono Zielinski a metà tempo per problemi respiratori (dentro Insigne con Elmas che scala a centrocampo), si rendono pericolosi soprattutto con i tiri da fuori e alla mezzora il destro dal limite di Elmas colpisce la parte alta della traversa. La risposta dell'Empoli è nei piedi di Bajrami, che prima calcia contro l'esterno della rete e poi a lato. Nel finale della prima frazione Vicario smanaccia a terra un cross di Rrahmani (40'), poi vola sul destro di Lozano (42'). Insigne non approfitta di un errore in disimpegno di Stojanovic (destro a giro largo di poco) e in pieno recupero sempre Bajrami impegna Ospina che si salva in due tempi.

Anche la ripresa, sulla falsariga della prima frazione, è una girandola di emozioni, con due indiscutibili protagonisti: Cutrone e Vicario. Il primo trova il gol-vittoria in modo davvero casuale, il secondo para tutto il parabile e, quando non ci arriva, questa volta è il palo a salvarlo sul sinistro dal limite di Petagna (72'). Il portiere di proprietà del Cagliari, al primo anno da titolare in Serie A, si conferma un punto di forza dei toscani e un grande prospetto. Sempre attento e reattivo, ha neutralizzato nel corso della ripresa le conclusioni di Di Lorenzo, Politano, Insigne e Ounas. Particolarmente difficile la parata sulla stilettata dell'algerino all'84', un intervento provvidenziale di puro istinto. Zitto zitto Andreazzoli continua a macinare punti e sale al 7° posto in piena zona Europa.

LE PAGELLE

Ospina 6,5 - Sorpreso, ma non poteva essere altrimenti, sul gol di nuca di Cutrone, prima attento su Bajrami e sullo stesso ex attaccante della Fiorentina.

Insigne 5,5 - Gettato nella mischia al posto dell'infortunato Zielinski, Lorenzinho prova a dare un po' di vivacità ma è impreciso nelle conclusioni e accende poco il gioco.

Mertens 5 - Sempre a segno nelle ultime 4 gare di campionato, il fuoriclasse belga stecca la quinta. Una sola conclusione, la prima della partita, e poi nessuno sprazzo della sua enorme classe.

Vicario 7,5 - Insieme a Cutrone l'eroe della serata empolese. Nel primo tempo lo impegna solo Lozano, nella ripresa diventa un tiro al bersaglio e il 25enne portiere è super su Di Lorenzo, Politano, Insigne e Ounas. Quando non ci arriva ci pensano i legni a salvarlo.

Luperto-Ismajli 7 - Grandissima prova dei due centrali di Andreazzoli, che ereggono un autentico muro davanti a Vicario su cui a turno sbattono costantemente prima Mertens e poi Petagna.

Cutrone 6,5 - Il gol è completamente casuale, ma è un giusto premio a una gara tutta cuore e sacrificio. Un centro, solo il secondo nelle ultime 41 partite con i club, che dà morale e fiducia a un calciatore che si è un po' perso nelle ultime stagioni.

IL TABELLINO

NAPOLI-EMPOLI 0-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 6; Demme 5,5 (18' st Anguissa 5,5), Zielinski 6 (22' Insigne 5,5); Lozano 6 (18' st Politano 6), Ounas 6,5, Elmas 6 (42' st Malcuit sv); Mertens 5 (18' st Petagna 5,5). A disp.: Meret, Marfella, Manolas, Ghoulam. All.: Domenichini (Spalletti squalificato) 5,5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7,5; Stojanovic 6, Luperto 7 (37' st Viti sv), Ismajli 7, Parisi 6; Zurkowski 6,5 (33' st Bandinelli sv), Stulac 6 (19' st Ricci 6), Henderson 6 (18' st Haas 6); Bajrami 6,5 (19' st Di Francesco 6); Pinamonti 5,5, Cutrone 6,5. A disp.: Ujkani; Marchizza, Romagnoli, Mancuso, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli. All.: Andreazzoli 7

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 25' st Cutrone (E)

Ammoniti: Zurkowski (E)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Luciano Spalletti raggiunge oggi le 500 panchine in Serie A, includendo le gare decise a tavolino: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) é il secondo allenatore a tagliare questo traguardo, dopo Francesco Guidolin (545).

• Nessuna squadra ha colpito più legni del Napoli nei maggiori cinque campionati europei in corso (13).

• Il Napoli non ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 17 partite, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A in corso.

• Il Napoli ha tentato 30 conclusioni questa sera contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) in Serie A i partenopei hanno effettuato più tiri senza riuscire a segnare solamente contro il Chievo nel 2014 (33).

• Solamente Atalanta (25), Inter (20), Milan (20), Napoli (17) hanno conquistato più punti fuori casa dell’Empoli nella Serie A in corso (16).

• Solamente nella stagione 2015/16 (27) l’Empoli aveva conquistato più punti nelle prime diciassette giornate di campionato (26).

• Il Napoli ha perso contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato: i partenopei non subivano due sconfitte casalinghe consecutive in Serie A da novembre 2020.

• Tre degli ultimi quattro gol realizzati in Serie A da Patrick Cutrone sono stati siglati fuori casa.

• 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Napoli per Hirving Lozano.