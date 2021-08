Serie A, Giudice sportivo: due giornate a Osimhen, salta la Juve

La manata a Heymans costa cara a Victor Osimhen. Il Giudice sportivo ha infatti punito il nigeriano con due giornate di squalifica (e 5.000 euro di multa) "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Osimhen salterà dunque la sfida col Genoa e, soprattutto, quella con la Juventus in programma alla terza giornata di Serie A, anche se il Napoli è pronto a fare ricorso.

Getty Images