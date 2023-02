Sassuolo-Napoli: ultime notizie e probabili formazioni

stasera il sassuolo

Spalletti pensa a qualche ritocco in vista dell'Eintracht Francoforte in Champions ma vuole tenere alta la tensione: i 'titolarissimi' non si toccano

© Getty Images La parola d'ordine del Napoli sarà equilibrio. Perché contro il Sassuolo, match che apre la 23.a giornata di Serie A, servirà tenere alta l'attenzione nonostante i 15 punti di vantaggio sull'Inter ma allo stesso tempo nella testa dei giocatori non potrà non esserci almeno mezzo pensiero sul ritorno della Champions League che martedì propone l'andata degli ottavi di finale sul campo dell'Eintracht Francoforte. L'equilibrio dunque servirà anche a Luciano Spalletti per dare riposo a qualche pedina senza mandare messaggi 'sbagliati' alla squadra: il turnover dunque ci sarà ma nei limiti delle esigenze e non dovrebbe riguardare i cosiddetti titolarissimi azzurri, un segnale che il match del Mapei Stadium va vinto senza retropensieri.

Via libera dunque alla conferma dei vari Kim, Lobotka e soprattutto Kvaratskhelia e Osimhen ma comunque ci sarà (almeno) un cambio per reparto. In difesa ecco Juan Jesus e Olivera, a centrocampo chance dall'inizio per Elmas e in attacco Politano completerà il tridente giocando da ex. Partita da prendere con le pinze in ogni caso perché il Sassuolo viene da quattro risultati utili consecutivi, in mezzo le vittorie di prestigio contro Milan e Atalanta, ed è squadra che quando in forma può dare fastidio a tutti. Lo stesso Dionisi ha avvisato: "Il Napoli va in campo sempre per vincere ma è una squadra non imbattibile".

A dare una mano alla capolista ci sarà, come sempre, l'apporto dei suoi tifosi che anche in trasferta - nonostante la chiusura del settore ospiti - si faranno sentire: quasi in diecimila saranno a Reggio Emilia (tutti non residenti a Napoli o provincia) superando non di poco le presenze dei tifosi di casa.