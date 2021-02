Retroscena Napoli: Gattuso confermato da AdL prima della Juve

TORNA IL SERENO

Il presidente azzurro - secondo Repubblica - avrebbe fatto un discorso negli spogliatoi prima del match

Tre punti contro la Juventus e un rigore per spazzare via settimane di malumore. Con il gol di Insigne contro i bianconeri, in casa Napoli è tornato il sereno anche intorno alla situazione di Gattuso dopo lo sfogo del tecnico e le frecciate alla presidenza. Proprio da De Laurentiis però, prima della sfida con la Juventus, è arrivato un gesto distensivo: il presidente sarebbe sceso negli spogliatoi e davanti a tutta la squadra avrebbe ufficialmente confermato Gattuso, a prescindere dal risultato.

Lo riporta Repubblica, spiegando che la decisione era stata presa a prescindere dal risultato con i bianconeri. Certo i tre punti hanno dato serenità ed entusiasmo a un ambiente che nell'ultimo periodo era in subbuglio per qualche sconfitta inaspettata e per una situazione in panchina tutta da chiarire, ma il gesto di distensione sarebbe arrivato direttamente da De Laurentiis, sceso negli spogliatoi già prima della partita contro la Juve per dire a tutti, squadra compresa, che a prescindere dal risultato si sarebbe andati avanti con Gattuso. Al resto ci ha pensato il campo.