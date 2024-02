Prime tracce di un nuovo Napoli: Calzona prepara la svolta senza gerarchie 

NAPOLI

L'ex collaboratore di Sarri e Spalletti punta sulla meritocrazia e ha intenzione di esaltare gli attaccanti

© Getty Images Prove di rivoluzione. Non nel modulo, bensì nei concetti e nella gestione del gruppo. Francesco Calzona non perde tempo e sta già cercando di plasmare il Napoli a suo piacimento. Il tempo è poco, serve essere efficaci: qualcosa col Barcellona si è già intravisto. Soprattutto una grande intensità e una compattezza che sembrava persa nelle due precedenti gestioni. Senza dimenticare l'assenza, quasi totale di un possesso sterile, a tratti lezioso: quando possibile meglio verticalizzare e sfruttare la profondità. D'altronde un asso come Osimhen va sfruttato al massimo.

La parola collettivo, sottolinea Il Mattino, è un mantra per Calzona: non a caso in Champions le linee sono state più strette. E non è mai mancata l'impostazione da dietro, altro punto di partenza del tecnico calabrese, ex collaboratore di Spalletti e Sarri. Sempre partendo dal 4-3-3 che rimarrà il modulo base. Non meno importante il concetto di meritocrazia, unito a quello di rispetto: giocherà solo chi sta in forma, sul pezzo. Le gerarchie verranno in parte archiviate: basti pensare a Kvaratskhelia, sostituto nel bel mezzo della gara col Barcellona al Maradona. La stizza al momento del cambio potrebbe costare cara al georgiano, ossia la panchina domenica a Cagliari.