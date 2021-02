Paura per Mertens, il suo jet privato esce di pista durante l'atterraggio

Tanta paura per Dries Mertens al suo ritorno in Belgio dove si trova attualmente per il riacutizzarsi dell'infortunio e per seguire delle terapie riabilitative. Il jet sul quale volava l'attaccante del Napoli è uscito fuori pista, complice anche i il maltempo finendo sull'erba, all'aeroporto di Anversa. Nulla di grave per i passeggeri del volo, ma tanto spavento.