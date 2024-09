Napoli, Osimhen può rientrare in lista ma da Conte nessuna apertura

il caso

Chiude anche il mercato arabo e il nigeriano è destinato a restare: da regolamento può essere reintegrato ma il tecnico non è d'accordo

Magari poi il nigeriano partirà a gennaio ma fino ad allora perché privarsi di un giocatore forte e che comunque il club sta pagando? In tal senso il regolamento della Serie A consente, entro gennaio, di fare, per una volta sola, due cambi nell'elenco dei 25 giocatori consegnati e quindi in linea teorica Osimhen potrebbe pure essere reintegrato in prima squadra, magari per formare una coppia da sogno con Lukaku.

Il problema è che Antonio Conte non sembra d'accordo con questo scenario, lo si capisce dalle parole pronunciate dopo il Parma ("La rosa è questa, abbiamo fatto delle scelte. Chi non è coerente non rispetta le regole") ma pure da ciò che filtra nelle ultime ore: nessun passo indietro, Osimhen ha fatto la sua scelta escludendosi dal Napoli sin da inizio stagione, quando in mano non aveva alcuna offerta concreta, e quindi si è tirato fuori dal gruppo, troppo sacro per il tecnico salentino.

Avergli lasciato il numero 9, che inizialmente sembrava destinato a Lukaku, è stata una gentilezza che non va oltre questo significato di cortesia: Big Rom è il presente e il futuro azzurro, per Osimhen si prospettano quattro mesi di allenamenti differenziati in attesa che a gennaio qualcuno si presenti alla porta di De Laurentiis con una buona offerta e che questa vicenda, fatta di amore, gol e scudetto ma trascinatasi sino a suscitare indifferenza, si chiuda per il bene di tutti.

Vedi anche napoli Napoli, paura David Neres: pistola in faccia e rapina dopo il Parma