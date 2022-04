Osimhen di nuovo in ritardo. Il Napoli tranquillo: "Ha un permesso"

CI RISIAMO

L'attaccante nigeriano è atteso nella serata di sabato, con due giorni di ritardo. Malumore tra i compagni

La pausa delle nazionali è spesso complicata per Victor Osimhen che, seppur squalificato per il match contro l'Atalanta, non ha fatto rientro a Castel Volturno con il resto dei compagni. L'attaccante nigeriano del Napoli tornerà dunque in ritardo dagli impegni con la propria nazionale, ma mentre dal club si dicono tranquilli forti di un permesso concesso all'attaccante, dallo spogliatoio di Spalletti filtrerebbe qualche malumore. Getty Images

Il disappunto per la mancata qualificazione al Mondiale è tanto, c'è da capirlo, e la squalifica per la sfida di Bergamo non ha aiutato in tal senso. Osimhen però non è la prima volta che ritarda il rientro dagli impegni con la Nigeria e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo atteggiamento avrebbe iniziato a creare qualche malumore tra i compagni, soprattutto adesso che la lotta scudetto è entrata nel momento decisivo.

Al resto fanno i precedenti. Dopo capodanno 2020 Osimhen tornò dalla Nigeria con tanto di positività al Covid e polemiche per le immagini della festa in Nigeria senza precauzioni di alcun tipo per prevenire il contagio. Stesso viaggio e stessa positività anche nel 2021 nello stesso periodo. Insomma, ogni volta che l'attaccante torna a casa per il tecnico del Napoli è un problema, senza dimenticare anche il ritardo dell'ottobre 2021 cancellato però da un gol contro il Torino.

Dal Napoli comunque filtra tranquillità. Il club ha assicurato di aver dato un permesso al giocatore che è atteso nella serata di sabato dal resto del gruppo. Per l'accoglienza che riceverà dai compagni è solo questione di tempo per scoprirlo.

SPALLETTI: "LA SOCIETÀ SPIEGHERÀ"

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato così della situazione Osimhen: "Sono contento perché sulla Gazzetta ci dedicate un grande spazio, addirittura un richiamo anche in prima pagina. Covid, plusvalenze, Alemao, Osimhen che non è gradito dallo spogliatoio... Se aveste parlato anche della partita sarebbe stato completo il discorso. Poi bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte coi tifosi del Napoli perché i tifosi del Napoli ti sgamano facilmente. Di Osimhen domani la società ne parlerà per chiarire. La cosa è molto semplice. Se ci fosse da dover chiarire qualcosa ne parlerà il direttore o la società nelle interviste pre-partita".