Osimhen chiude il caso Tik Tok: "Mai trattato male, AdL mi ha appoggiato"

NAPOLI

Il nigeriano ha precisato: "La persona in questione ha chiesto scusa, è stato solo uno stupido errore"

Fresco vincitore del Pallone d'Oro africano, Victor Osimhen ha voluto lanciare anche un segnale distensivo nei confronti del Napoli. Se il rinnovo è più vicino come annunciato dallo stesso De Laurentiis, la punta ci ha tenuto a chiudere il famoso caso tik tok, scoppiato lo scorso settembre dopo un video pubblicato sul social network dal club partenopeo (l'agente dell'ex Lille si era scagliato pesantemente nei confronti degli azzurri). "Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis - l'uscita del forte bomber nigeriano che ha buttato acqua sul fuoco -. È stato solo lo 'stupido' errore di un singolo che voleva scherzare in un momento particolare".

Osimhen ci ha tenuto a porgere la mano anche nei confronti della proprietà partenopea: "De Laurentiis, suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me appoggiandomi - ha aggiunto -. Mi hanno spiegato la situazione, ho parlato con la persona responsabile che mi ha dimostrato che era veramente dispiaciuta. Per me è stata questa la cosa più importante. Abbiamo risolto tutto, quindi sono felice. Ora guardo al futuro per lasciarmi tutto alle spalle. Questa storia è il passato". Adesso non resta che concludere anche la pratica rinnovo: la firma non dovrebbe essere lontana, con una clausola da 120 milioni di euro da inserire nel contratto.