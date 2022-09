Nusret nel ritiro del Napoli a Milano: visita a sorpresa

SALT BAE

Per la star turca, una maglia di Giovanni Di Lorenzo e una foto ricordo

Una sorpresa per il Napoli nel ritiro di Milano. La squadra di Spalletti, prossima alla sfida contro il Milan di Pioli, ha infatti ricevuto la visita del famosissimo imprenditore, macellaio e ristoratore turco Salt Bae, pseudonimo di Nusret Gökçe.

Noto per lo spettacolo con cui accompagna le sue carni pregiate vendute nei ristoranti di tutto il mondo, Bae è diventato celebre sul web proprio per la sua originale tecnica di preparazione e condimento della carne. Come documentato dal profilo ufficiale Twitter del Napoli, il club partenopeo ha donato alla star una maglia di Giovanni Di Lorenzo e una foto ricordo con Politano e mister Spalletti.