Napoli, ultrà in Abruzzo: cori e fumogeni per la squadra, contestato De Laurentiis

APPLAUSI E FISCHI

I tifosi hanno raggiunto il ritiro azzurro a Rivisondoli per festeggiare il 96.mo compleanno del club

© ipp Cori, fumogeni e applausi per la squadra e Spalletti, fischi e contestazioni per il presidente De Laurentiis. E' questo quello che è successo ieri sera nel ritiro del Napoli a Rivisondoli, in Abruzzo, dove un gruppo di ultrà si è presentato per festeggiare il 96.mo "compleanno" del club supportando da una parte giocatori e allenatori e dall'altra confermando il rapporto molto teso con il patron azzurro.

Giunti all'albergo che ospita la squadra proprio in occasione del 1 agosto, i supporter appartenenti ai gruppi organizzati arrivati da Napoli hanno intonato cori, acceso fumogeni e inneggiato ai colori sociali per far sentire agli uomini di Spalletti il loro sostegno. Ma tra un applauso e l'altro, gli ultrà non hanno risparmiato nemmeno qualche fischio e attacco diretto al presidente, da tempo nel mirino della tifoseria organizzata. Una situazione che rischia di trascinarsi per tutta la stagione.