Kim: "Mi volevano altre squadre italiane ma per me solo il Napoli. Koulibaly insostituibile"

Il gigante Kim Min-Jae non ha mai avuto dubbi: "C'erano altre squadre italiane che mi volevano ma il Napoli è il Napoli". Il difensore sudcoreano si è lasciato alle spalle il passato turco al Fenerbahçe calandosi perfettamente nella sua nuova realtà partenopea. Arriva alla corte di Spalletti per prendere il posto lasciato libero da Koulibaly. Una eredità molto pesante: "Kalidou è un giocatore di caratura internazionale, insostituibile. Io non lo sostituisco e nessuno può farlo, ma farò del mio massimo per giocare al meglio. Di certo è uno stimolo, non sento nessuna pressione".