Napoli, Tuanzebe fuori dalla lista Uefa: inserito Ghoulam, confermato Ounas

NAPOLI

Il difensore inglese di origini congolesi, arrivato nel mercato di gennaio, non si è allenato per pubalgia

L'unico nuovo acquisto del mercato invernale del Napoli escluso dalla lista Uefa. Della lista di giocatori che il club azzurro ha dovuto presentare ieri prima della mezzanotte in vista della doppia sfida di Europa League con il Barcellona (andata 17 e ritorno il 24 febbraio) fanno parte infatti Hirving Lozano, infortunatosi gravemente alla spalla durante Messico-Panama, Ghoulam, che era stato escluso dall'elenco della fase a gruppi, ma non Axel Tuanzebe, il 24enne difensore inglese di origini congolesi arrivato in prestito dal Manchester United che oggi ha svolto soltanto lavoro in palestra per pubalgia. Getty Images

Il motivo dell'esclusione però più che fisico sembra tecnico, una precisa scelta di Spalletti, che avendo a disposizione Koulibaly (tornerà la prossima settimana dopo la finale di Coppa d’Africa), Rrahmani e Juan Jesus e anche Di Lorenzo che può adattarsi, evidentemente in difesa si sente coperto.

Confermato in lista invece Adam Ounas: i controlli a cui si è sottoposto l’algerino dopo l'anomalia cardiaca venuta fuori nel corso delle visite post Covid effettuate in Camerun non hanno evidenziato problemi e Spalletti spera che possa essere ancora decisivo come accaduto contro il Leicester.

Vedi anche napoli Napoli, lussazione alla spalla per Lozano durante Messico-Panama: rischia lungo stop