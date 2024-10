Napoli, tocca a Gilmour: ko Lobotka più serio del previsto

A Napoli scocca l'ora di Billy Gilmour. Lo scozzese sarà infatti chiamato a non far rimpiangere l'assenza di Stan Lobotka in cabina di regia. Al momento non è ancora chiaro per quanto tempo lo scozzese dovrà vestire i panni del titolare, ma l'impressione è che l'emergenza potrebbe durare per più di una semplice gara come era sembrato in un primo momento. Stando a Il Mattino, l'infortunio al flessore dello slovacco sarebbe più serio del previsto e imporrebbe una certa cautela a Castel Volturno. Situazione che potrebbe costringere Lobotka a saltare non solo la sfida con l'Empoli, ma anche le partite contro Lecce e Milan.