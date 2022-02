Napoli, tifosi in trepidazione prima dell'Inter: striscioni e cori sotto l'hotel

VERSO NAPOLI-INTER

Grande attesa in città per la sfida-scudetto. Esposto uno striscione con la scritta "Notte prima dell'esame"

Il Napoli riassapora il dolce gusto di una sfida-scudetto e la città intera si stringe intorno alla squadra di Spalletti, impegnata domani nel match contro la capolista Inter. Un solo punto separa le due squadre (anche se i nerazzurri devono recuperare il match col Bologna) e in caso di vittoria, almeno per una notte, sarà vetta solitaria. Cresce l'attesa tra i tifosi, un centinaio dei quali ha accolto Insigne e compagni una volta arrivati in ritiro in un hotel in centro con cori di incitamento e uno striscione che recita: "Notte prima dell'esame".

"Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione" è uno dei tanti canti intonati per sostenere la squadra nella gara più importante dell'anno.Tutti uniti verso il sogno, quello scudetto che manca da 32 anni e solo accarezzato nel 2018 sotto la gestione Sarri. Covid, infortuni e Coppa d'Africa, che hanno rallentato la marcia, sono ormai un ricordo e Luciano Spalletti con la squadra finalmente al completo (Lozano a parte) può giocarsi le sue carte per lo scudetto. Al Maradona arriva un'Inter ferita dalla sconfitta nel derby che di fatto ha riaperto i giochi là in vetta. Lassù in cima dove una intera città spera di tornarci e restarci fino alla fine dopo il lunghissimo digiuno