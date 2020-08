Napoli, test tutti negativi: 34 convocati per il ritiro di Castel di Sangro

Sono trentaquattro i convocati dal tecnico del Napoli Rino Gattuso per il ritiro di Castel di Sangro, che durerà fino al 4 settembre. Il via libera alla lista dopo l'esito dei risultati dei tamponi effettuati domenica: tutti negativi e nessun altro caso di positività se non quello di Petagna. Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Due le amichevoli in programma: venerdì 28 agosto triangolare Napoli-L'Aquila-Castel di Sangro (inizio ore 17.30) e venerdì 4 settembre test con il Teramo (inizio ore 17).