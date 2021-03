Napoli, tegola Ghoulam: è rottura del crociato sinistro

Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’esito degli esami a cui si è sottoposto Faouzi Ghoulam purtroppo non lascia dubbi: lo sfortunatissimo esterno azzurro va di nuovo ko per diversi mesi e questa volta a causa del ginocchio sinistro, quindi non di quello già operato. Per il giocatore algerino del Napoli, che nelle ultime settimane stava discutendo del rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022) con il club partenopeo, operazione già nella giornata di oggi.