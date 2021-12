Napoli, Spalletti tenta il recupero lampo di Insigne e Ruiz

NAPOLI

I due si sono fermati in tempo nel match col Sassuolo e verranno valutati nella rifinitura. Per Osimhen si lavora a una maschera speciale in carbonio

Con l'infermeria piena, in casa Napoli si tentano i recuperi lampo di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Secondo quanto trapela da Castel Volturno i due si sarebbero infatti fermati in tempo durante la gara col Sassuolo e potrebbero essere del match contro l'Atalanta. A condizione che l'ultima rifinitura non riservi brutte sorprese, ovviamente. Getty Images

Secondo quanto riporta il Corriere di Mezzogiorno, il capitano e lo spagnolo dovrebbero stringere i denti per la delicata sfida contro la Dea. Anche perché Spalletti dovrà già fare a menodi Koulibaly, per cui gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese.

Insigne ha riportato una contrattura al polpaccio sinistro, mentre Ruiz è alle prese con tendinopatia adduttoria dell'ileopsoas destro. Problemi in qualche modo tamponabili a quanto pare. Cruciale per entrambi sarà l'esito del provino di oggi. Ma l'impressione è che potrebbero essere convocati da Spalletti.

Nel frattempo a Castel Volturno si continua a seguire con grande attenzione la situazione di Osimhen. Lunedì scorso l'attaccante ha tolto i punti di sutura e si sente abbastanza bene. Da un punto di vista fisico ha iniziato a lavorare con cyclette e tapis roulant, ma per tornare ad allenarsi sul campo dovrà attendere gli esiti di tac e radiografia in programma martedì prossimo. Per Osimhen il Napoli ha parlato inizialmente di una prognosi di novanta giorni, ma stando alla Gazzetta dello Sport i tempi di recupero potrebbero accorciarsi. Alcuni specialisti starebbero infatti già lavorando alla realizzazione di una speciale maschera in carbonio per l'attaccante.