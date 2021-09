Napoli, Spalletti: "Oggi buon risultato, ma la strada Champions è ancora lunga"

Luciano Spalletti si gode il successo con la Samp e la vetta in solitaria in Serie A, ma cerca di restare con i piedi per terra: "Oggi abbiamo fatto un buon risultato, anche se nel primo tempo abbiamo trovato una Samp che ci ha reso la vita difficile - ha detto il tecnico del Napoli a Dazn -. Addirittura hanno fatto meglio di noi sul possesso, la nostra miglior qualità è stata saper soffrire in quelle occasioni. Ci hanno montato addosso da subito e sono stati bravi, però ci lasciavano cinquanta metri di campo alle loro spalle e Osimhen va forte... Ci hanno tolto il palleggio, noi siamo andati sulla sostanza e sulle qualità individuali. Dopo il vantaggio è stata un'altra partita e nel secondo tempo per loro è stata dura, poteva andare anche peggio di come è andata".

