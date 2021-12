Napoli, Spalletti: "Mancata la gestione, Koulibaly e Fabian preoccupano"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo il pari col Sassuolo: "Prima della punizione del 2-2 c'era un fallo su Rrahmani, sono stato espulso per aver protestato per quello"

Luciano Spalletti mastica amaro dopo il 2-2 in rimonta incassato contro il Sassuolo: "Se hanno pesato gli infortuni di Insigne, Koulibaly e Fabian? Sono calciatori top, che possono dare tranquillità nei momenti di gestione - le parole a Dazn del tecnico del Napoli -. Quando il Sassuolo è tornato con forza non siamo riusciti a far girare bene palla, abbiamo perso palloni facili. Serviva fare qualcosa di più e non ci siamo riusciti. Il Sassuolo è una squadra forte e lo sapevamo. Ci è mancata qualità e gli abbiamo restituito troppe volte la palla". Getty Images

I ko di tre giocatori chiave sembrano preoccupare e non poco l'allenatore toscano: "Mi spiace per Fabian perché mi aveva chiesto due minuti in più quando lo stavo sostituendo e proprio in quei due minuti ha avuto questo problema all'adduttore. Qualche problema ce l'ha, così come Koulibaly, che ha avuto un'apertura anomala della gamba. Saranno recuperi difficili, il campo non era nelle migliori condizioni. Insigne invece ha avuto solo un indurimento al polpaccio, l'ho sostituito perché era a rischio di farsi male".

Infine il discorso si è soffermato sull'arbitraggio e sulla sua espulsione, arrivata poco dopo il pari dei neroverdi: "Sono stato espulso perché ho protestato in occasione della punizione del 2-2, c'era un fallo di Defrel su Rrahmani poco prima di quello di Demme. Ai calciatori si dice sempre di non andare dall'arbitro... Però non tutte le squadre lo fanno".