Napoli, Spalletti: "L'espulsione? Una cosa che mi distrugge, spero Massa capisca"

QUI NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo la frenata dell'Olimpico: "All'arbitro ho solo detto 'comunque bravo'"

Luciano Spalletti commenta il pareggio per 0-0 contro la Roma partendo dall'episodio della sua espulsione, avvenuta al termine del match: "Voglio subito chiarire l'episodio dell'espulsione: a fine gara sono andato da Massa e gli ho detto 'comunque, bravo' - ha spiegato a Dazn il tecnico del Napoli -. Lui ha messo insieme il tutto e mi ha buttato fuori... Una roba che veramente mi distrugge, perché vieni con le migliori intenzioni, ti metti lì buono e zitto... Spero che capisca e che riesca a far chiarezza su ciò che ha interpretato. Mi devasta e probabilmente dispiace anche a Massa...". Roma-Napoli, le immagini del match Getty Images

Spalletti ha voluto sottolineare più volte la sua innocenza: "Non ho detto nulla durante tutta la partita, avevo Irrati accanto a me. Ho tenuto anche fermi quelli della panchina, siamo stati seduti e composti: ritrovarmi fuori così mi dispiace. Se c'è incomunicabilità con gli arbitri? Dal mio punto di vista no, sono solo andato a salutarlo alla fine. Anzi, per me Massa ha arbitrato benissimo e non mi pare gli siano state create difficoltà".

Poi si è soffermato sull'analisi del match: "Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima gara, tutte e due hanno provato ad attaccare e vincere mantenendo però grandissimo equilibrio, senza mai scoprire il fianco: ecco perché ci sono state poche occasioni per fare gol. Era una partita difficile in un momento difficile, solo verso la fine siamo riusciti ad andare veloce in verticale con scambi di posizione, ma sono contento perché la squadra ha mostrato di avere qualcosa addosso".

Infine un elogio per Anguissa, autore dell'ennesima grande prova: "Lui è un atleta forte, un uomo vero e sa far tutto. Deve solo migliorare sulla finalizzazione, perché col volume di lavoro che fa riesce a ritagliarsi spazi per concludere. Meno ci si mette mano e meglio è in queste situazioni, rischi solo di far danni".