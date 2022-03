Napoli, Spalletti: "Il 'Maradona' ci ha dato una mano, Osimhen oltre i suoi limiti"

QUI NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo la vittoria sull'Udinese: "Peccato che Victor mancherà con l'Atalanta". Di Lorenzo ko

Luciano Spalletti può sorridere dopo la vittoria in rimonta sull'Udinese: "Il carattere mostrato dopo essere andati sotto è l'aspetto fondamentale di questa partita - ha detto a Dazn il tecnico del Napoli -. Spesso qui abbiamo creato pressione all’avversario, ma senza essere lucidi nelle giocate. Lo stadio oggi ci ha dato una mano, sono stati addosso alla partita, volenterosi di ribaltarla, contro un avversario forte e costruito veramente bene". Getty Images

Parole al miele, naturalmente, per Victor Osimhen: "Lui a volte va addirittura oltre quelle che sono le sue potenzialità e i suoi limiti e forse lo abbiamo anche sfruttato poco oggi. Se lo avessimo avuto sempre a disposizione? Quando hai queste competizioni così ravvicinate è fondamentale avere sempre almeno 18 calciatori disponibili, lui purtroppo è stato fuori per vari motivi e sfortunatamente non ci sarà per squalifica anche contro l'Atalanta".

Elogi anche per Zanoli: "È un giovane che diventerà fortissimo, ha tutte le qualità per farlo. Quando non giochi tanto può calare un po’ l’autostima, ma noi ne abbiamo tantissima nei suoi confronti".

Infine un'analisi sul lavoro di interpretazione dei match: "Noi dobbiamo essere bravi a saper interpretare le partite, i moduli e le linee contano fino a un certo punto nel calcio moderno, bisogna saper vedere e sfruttare gli spazi che si vengono a creare tra gli avversari. Dietro la difesa qualche spazio ci sarà sempre".

OSIMHEN: "CREDIAMO ALLO SCUDETTO"

"Una vittoria molto importante dopo un primo tempo difficile, ringrazio i tifosi per il sostegno. L'atmosfera era incredibile". Lo ha detto Victor Osimhen dopo la vittoria contro l'Udinese, arrivata grazie a una sua doppietta. "Lo Scudetto? Bisogna continuare a crederci, ci sono ancora 8 partite da qui alla fine. Ci crediamo", ha aggiunto il bomber azzurro.

DI LORENZO: TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO AL GINOCCHIO DESTRO

Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale del match contro l'Udinese, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Lo rende noto il Napoli. Le sue condizioni saranno valutate nel ritiro della Nazionale. "Domani farà gli accertamenti", ha detto Spalletti in conferenza stampa.