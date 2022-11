Napoli, si ferma Kvaratskhelia: niente Atalanta per una lombalgia acuta

IL GUAIO

Le prossime 48-72 ore chiave per capire i tempi di recupero del georgiano

© Getty Images Il Napoli perde Khvicha Kvaratskhelia per la sfida con l'Atalanta. L'attaccante georgiano, grande sorpresa di questo inizio di campionato, è stato fermato da una lombalgia acuta. Le prossime 48-72 ore chiave per capire i tempi di recupero. Difficile rivederlo in campo già martedì con l'Empoli, più probabile la sua presenza nella gara casalinga contro l’Udinese in programma sabato 12 novembre, ultima prima della sosta per il Mondiale. Quel che è certo, anche considerando l'importanza di Kvara nello scacchiere di Spalletti, è che in casa Napoli non si prenderanno rischi.

Kvaratskhelia è uno dei segreti del Napoli di Spalletti, che sta dominando il campionato e ha impressionato anche in Champions League. Gol (8 stagionali), accelerazioni, assist e magie: in pochi mesi Kvara ha messo in mostra tutto il suo potenziale, tanto che i tifosi sognano lo scudetto e Lorenzo Insigne è solo un dolce ricordo. Sono tante le frecce all'arco di Spalletti per sostituire il georgiano: il favorito pare essere Raspadori, che agirà nel tridente con Lozano e Osimhen.

Solo ieri Kvaratskhelia era finito al centro della cronaca per aver subito il furto della propria auto , poi fortunatamente ritrovata nel giro di poche ore. In pochi giorni, invece, il Napoli spera di ritrovare il suo campione per continuare l'inarrestabile marcia in campionato.

