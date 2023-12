Napoli: Kvara si ferma per una leggera influenza, Gollini ha recuperato

© Getty Images

Kvaratskhelia si ferma. Nell'allenamento del Napoli all'antivigilia della sfida di Champions League contro il Braga, in programma martedì sera alle 21 al Maradona e decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale, il georgiano ha lavorato in palestra per un leggero stato influenzale. Mario Rui ha svolto un allenamento personalizzato in campo, personalizzato in palestra per Cajuste, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio accusato contro la Juve. Recuperato Gollini, che ha partecipato alla seduta in gruppo dopo l'attacco influenzale accusato sabato.