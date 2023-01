Napoli, Rrahmani: "Per lo scudetto siamo a metà strada, il bel gioco merito di Spalletti"

NAPOLI

Il difensore azzurro a Kiss Kiss Napoli: "Nello spogliatoio non ne parliamo, è presto"

© Getty Images "Scudetto? Nello spogliatoio non ne parliamo perché ci sono molte partite e pensiamo solo a prepararci partita per partita. Poi sappiamo che la strada è ancora lunga. Siamo a metà strada". Il Napoli corre e fa il vuoto in classifica, con le rivali che non riescono a tenere il suo ritmo. Ma in casa azzurra regna la scaramanzia. "Cosa si prova ad essere a +12? È il segnale del fatto che stiamo andando bene, ma siamo solo a metà strada e speriamo di continuare così, ha detto Amir Rrahmani a Radio Kiss Kiss Napoli. "Cosa ci dice Spalletti? Di essere tranquilli, Anche lui dice che è ancora molto presto".

"La miglior difesa del campionato? Merito di tutta la squadra perché tutti attaccano e tutti difendono. Poi quando va bene la squadra davanti è molto più facile anche per noi dietro. Stiamo facendo bene con Kim, lui è fortissimo". E anche l'attacco fa la differenza: "Abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con la Fiorentina e con l'Inter non ci siamo riusciti. E' molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili, quando siamo sotto pressione riescono sempre a uscire con una bella giocata ed è più facile per noi. Meriti a Spalletti? Sì, il merito è tutto suo. Ha una filosofia di gioco che stiamo seguendo". Tra tre giorni il big match contro la Roma: "Dybala e Abraham? Sappiamo che più abbiamo noi la palla e meglio sarà. Dovremo gestire il loro contropiede, avere massima attenzione quando perdiamo palla e loro ripartono".